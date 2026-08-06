Yüksek Askeri Şura’nın önceki gün yapılan toplantısında Hava Pilot Albay Özlem Karapınar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın ilk kadın Tuğgeneral’i oldu.

Çanakkale’de 12 kurşunla yaralanıp mucize eseri hayatta kalan gazi Molla Halil’in ikinci kuşak torunu olan Tuğgeneral Karapınar’ın ailesinde Kore gazisi büyük amcası Ethem İyidilli de var.

Molla Halil

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli Kara Pilot Albay Armağan Özel de tuğgeneral rütbesine yükseldi. Özel, TSK’daki ender kadın helikopter ve uçak pilotları arasında yer alıyordu.

SAYI 5’E YÜKSELDİ

İki yeni general ile birlikte, Jandarma Genel Komutanlığı da dahil, kadın general ve amiral sayısı 5’e yükseldi. 2023 yılında Kurmay Albay Gökçen Fırat Tuğamiral olmuş ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda amiral rütbesine yükselen ilk isim olmuştu.

Özlem Yıldız

Jandarmada iki komutan

Tuğgeneral Karapınar ile Tuğgeneral Özel’in yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı’nda da 2 kadın general bulunuyor. Önceki yıl Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı Albay Özlem Yıldız ile geçen yıl Çankırı İl Alay Jandarma Komutanı Albay Gülden Mat Şakir tuğgeneral rütbesine yükselmişti. Jandarmadaki terfiler bu ay içinde İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak.