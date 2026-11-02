İrlanda merkezli düşük maliyetli hava yolu taşıyıcısı Ryanair, yılın ikinci çeyreğine ilişkin finansal tablolarını paylaştı. Temmuz-eylül döneminde yolcu sayısındaki artışa karşın şirketin net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azalarak 1,61 milyar euro seviyesine indi.

Şirket, enerji piyasalarındaki dalgalanmalar nedeniyle önümüzdeki mali yılda 2 milyar euroluk ek yakıt faturasıyla karşılaşabileceğini duyurdu.

YOLCU SAYISI YÜKSELDİ, GELİR VE KAR DENGESİ BOZULDU

Yılın ikinci çeyreğinde taşınan yolcu sayısı yüzde 5 artışla 64,5 milyona, toplam gelir ise yüzde 4 yükselişle 5,7 milyar euroya ulaştı. Buna karşın faaliyet giderlerinin yüzde 10 oranında artması ve ortalama bilet fiyatlarının yüzde 2 gerilemesi, operasyonel kâr marjını daralttı.

Nisan-eylül aylarını kapsayan 6 aylık ilk yarıyıl verilerinde ise net kâr yüzde 15 kayıpla 2,15 milyar euroya indi. Toplam yolcu sayısının yüzde 6 artarak 125,8 milyona ulaştığı bu dönemde, ortalama bilet fiyatlarındaki yüzde 4'lük düşüş ve 7,69 milyar euroya çıkan giderler kârlılık üzerindeki baskıyı artırdı.

BİLET FİYATLARINDA YÜZDE 20 ARTIŞ İHTİYACI

Ryanair Üst Yöneticisi Michael O'Leary, hesaplanan 2 milyar euroluk ek yakıt giderinin dengelenebilmesi adına bilet fiyatlarına ortalama yüzde 20 oranında zam gerekebileceğini ifade etti. Açıklanan bu oran resmi bir tarife değişikliği niteliği taşımazken, artan operasyonel maliyetlerin karşılanabilmesi için öngörülen bir maliyet projeksiyonu olarak kayıtlara geçti.

Yönetim, Avrupa genelinde kısa mesafeli uçuş ücretlerinde yükseliş beklediğini ancak bu durumun ilave yakıt faturasını tek başına karşılayamayabileceğini belirtti.

TASARRUF TEDBİRLERİ VE MAAŞ POLİTİKASI

Artan giderler doğrultusunda hava meydanlarıyla yapılan operasyonel sözleşmelerin revize edilmesi, ekip planlamalarının yeniden yapılandırılması ve iş akışlarında yapay zekâ uygulamalarının yaygınlaştırılması planlanıyor.

Maliyet azaltma başlıkları arasında, süresi dolacak toplu iş sözleşmeleri kapsamında geçici ücret dondurma seçeneği de yer alıyor. Yönetim, çalışan maaşlarına yönelik henüz kesinleşen bir karar olmadığını, uygulanacak adımların akaryakıt fiyatlarının seyrine göre şekilleneceğini bildirdi.

GELECEK DÖNEM YAKIT KORUMASI VE YOLCU HEDEFİ

Şirketin mevcut mali yıla ait yakıt ihtiyacının yaklaşık yüzde 80'i varil başına ortalama 67 dolardan güvence altına alınmış durumda. Buna karşılık Mart 2028'de bitecek mali yıl için yapılan koruma oranı yüzde 25 seviyesinde ve varil başına ortalama 95 dolar maliyetle bulunuyor.

Eski dönemli düşük maliyetli koruma anlaşmalarının sona ermesiyle birlikte enerji piyasasındaki hareketlere daha açık hale gelecek olan şirket, kış aylarındaki maliyet riskini sınırlamak adına yıllık yolcu hedefini 216 milyondan 214 milyona revize etti.