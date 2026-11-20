Alman havayolu şirketi Lufthansa, maliyetlerini düşürmek amacıyla kapsamlı bir tasarruf sürecine giriyor. Şirket, Frankfurt ve Münih'teki merkezlerinde görev yapan toplam bin çalışanı işten çıkarmayı planladığını duyurdu.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, işten çıkarmaların hangi tarihlerde ve hangi yöntemle gerçekleştirileceğine ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Ayrıca söz konusu kararın, daha önce ilan edilen personel azaltma programına dahil olup olmadığı da belirsizliğini koruyor.

Lufthansa, bir yılı aşkın süre önce idari departmanlarında yaklaşık 4 bin pozisyonu kaldıracağını açıklamıştı. Ancak şirket, son duyurulan bin kişilik işten çıkarma kararının bu hedefe ek olarak mı uygulanacağı konusunda bilgi paylaşmadı.

HER AY 20 MİLYON EURO ZARAR

Şirket yönetimi, personel azaltma kararının gerekçesi olarak yaşanan mali kayıpları gösteriyor. Lufthansa Yönetim Kurulu tarafından paylaşılan verilere göre şirket, bu yılın ilk dokuz ayında aylık ortalama 20 milyon euro zarar etti.

Lufthansa'nın 2025 yılının sonunda Almanya'daki toplam çalışan sayısı 67 bin olarak kayıtlara geçmişti.

ÇALIŞANLARA SUNULAN İNDİRİMLER DE KISITLANACAK

Tasarruf önlemleri yalnızca işten çıkarmalarla sınırlı kalmayacak. Şirket yönetimi, çalışanlara ve ailelerine sağlanan indirimli uçak bileti uygulamasında da kesintiye gitmeyi planlıyor.

Uçuş programlarında yapılacak değişikliklerle personelin yurt dışında konakladığı gün sayısının azaltılması hedefleniyor. Ayrıca filoda bulunan A320 tipi uçakların, işletme maliyetleri daha düşük olan A220 modelleriyle değiştirilmesi gündemde.

STARLINK İLE EK GELİR HEDEFİ

Lufthansa'nın tasarruf ve gelir artırma planları kapsamında uçaklarına Elon Musk'ın sahibi olduğu uydu internet ağı Starlink'i kurması da öngörülüyor.

Plan doğrultusunda her ay 10 uçağın Starlink sistemiyle donatılması hedefleniyor. Böylece yolculara internet hizmeti sunulurken şirketin bu uygulama üzerinden ek gelir elde etmesi amaçlanıyor.