Havacılık devi Airbus, 2026-2045 dönemini kapsayan Küresel Pazar Tahmini (GMF) raporunu kamuoyuyla paylaştı. Şirketin verilerine göre, küresel hava trafiğinin 2045 yılına kadar iki katından fazla artarak yıllık yaklaşık 10 milyar yolcu seviyesine ulaşması bekleniyor.

ORTA SINIF BÜYÜYOR

Raporda, uçakla seyahat etme potansiyeli en yüksek kesim olan küresel orta sınıf nüfusun 2045’e kadar %34 oranında genişleyeceği belirtildi. Bu artışın dünya genelinde 1 milyar 400 milyon yeni yolcu adayı anlamına geldiği ve talebi doğrudan yukarı taşıyacağı vurgulandı.

Ayrıca geçmiş verilerin incelendiği çalışmada; bölgesel çatışmalar ve yüksek yakıt maliyetleri gibi dönemsel krizlerin, uzun vadeli seyahat iştahını kalıcı olarak engellemediği ifade edildi.

42 BİNDEN FAZLA YENİ UÇAĞA İHTİYAÇ VAR

Yeni nesil ve çevreci uçaklara olan talebin güçlü seyrini koruduğunu bildiren Airbus, önümüzdeki 20 yıllık süreçte toplam 42 bin 60 yeni uçağa gereksinim duyulacağını açıkladı. Bu filoların kullanım amaçları ise şu şekilde detaylandırıldı:

19.820 adet: Eski ve verimsiz uçakların yenilenmesi için,

22.240 adet: Sektördeki pazar büyümesini karşılamak için.

Önümüzdeki 20 yılı kapsayan toplam uçak ihtiyacının gövde tiplerine göre dağılımı da raporda yer aldı. Buna göre, pazara sunulacak uçakların %81'ini dar gövdeli modeller oluştururken, %19'luk kısmını ise geniş gövdeli uçaklar temsil edecek.