Artan yakıt maliyetleri ve uçuş kapasitesindeki daralma, hava yolu şirketlerinin fiyat politikalarını yeniden gündeme taşıdı. O'Leary'nin açıklamaları, özellikle Avrupa'da seyahat etmeyi planlayan yolcular açısından dikkat çekti.

BİLET FİYATLARINDA YÜZDE 20 ARTIŞ BEKLENİYOR

Ryanair CEO'su Michael O'Leary, yakıt maliyetlerindeki yükselişin ve uçuş kapasitesindeki azalmanın gelecek yıl bilet fiyatlarına yansıyabileceğini belirtti. Avrupa genelinde uçak bileti ücretlerinin yüzde 20'ye kadar yükselebileceğini ifade etti.

Hava yolu şirketlerinin karşı karşıya kaldığı maliyet baskısına dikkat çeken O'Leary, uçuş seçeneklerinin azalmasının da fiyatları yukarı çekebileceğine işaret etti. Özellikle yoğun seyahat dönemlerinde yolcuların daha yüksek ücretlerle karşılaşabileceği değerlendiriliyor.

20 UÇUŞ HATTI KALDIRILIYOR

Ryanair, bilet fiyatlarına ilişkin açıklamanın yanı sıra Belçika'daki uçuş ağıyla ilgili de yeni bir karar duyurdu. Şirket, ülkeden gerçekleştirilen 20 uçuş hattını kaldıracağını açıkladı.

Uçuş hatlarının azaltılması, bazı güzergâhlarda yolcuların alternatif seferlere yönelmesine neden olabilecek. Uçuş kapasitesindeki daralmanın bilet fiyatları üzerindeki etkisi de yakından izlenecek.

Avrupa'daki hava yolu şirketlerinin önümüzdeki dönemde maliyet artışları ve uçuş planlamaları doğrultusunda nasıl bir fiyat politikası izleyeceği merak konusu oldu.