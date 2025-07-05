Fransa- Hollanda havayolu ortaklığı Air France-KLM bugün İskandinav havayolu şirketi SAS'ın çoğunluk hissesini almak üzere işlemlere başlayacağını duyurdu.

Grup şu anda İskandinav havayolu şirketinin yüzde 19.9 hissesine sahip ve 2024 yazından bu yana SAS, Air France ve KLM arasında, SAS'ın SkyTeam ittifakına katılmasıyla daha da güçlenen genişletilmiş kod paylaşımı ve hatlar arası anlaşmalar şeklinde bir ticari işbirliği uyguluyor.

Gerekli tüm koşulların yerine getirilmesi halinde Air France-KLM, Castlelake ve Lind Invest'in sahip olduğu hisselerin tamamını satın alarak kendi hissesini yüzde 60.5'e çıkaracak. Danimarka Devleti, SAS'taki %26.4'lük hissesini ve Yönetim Kurulu'ndaki koltuklarını koruyacak.

Air France-KLM'nin SAS'a yapmayı planladığı yatırımın değeri, kapanışta SAS'ın FAVÖK ve Net Borç dahil olmak üzere en son mali performansına göre belirlenecek. Bu işlem, Grubun orta vadeli finansal görünümüyle uyumlu olacak.

Gerekli tüm yasal izinlerin alınması ve tüm ön koşulların yerine getirilmesine bağlı olarak, işlemin 2026 yılının ikinci yarısında tamamlanması hedeflenmekte.