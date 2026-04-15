Lufthansa bünyesinde görev yapan pilot ve kabin ekiplerinin art arda aldığı iş bırakma kararları, Avrupa hava trafiğinde tam anlamıyla bir kaosun fitilini ateşledi.

Pilot sendikası Vereinigung Cockpit ile kabin görevlilerini temsil eden UFO sendikasının koordineli eylemleri sonucunda, özellikle havayolu şirketinin ana merkezleri olan Frankfurt ve Münih havalimanlarında operasyonlar durma noktasına geldi. Sadece bir gün içerisinde yüzlerce uçuşun iptal edilmesi, on binlerce yolcunun seyahat planlarını altüst etti.

KRİZ ÇOK DAHA BÜYÜYEBİLİR

Şirketin kuruluşunun 100’üncü yılına denk gelmesi sebebiyle sembolik bir önem de taşıyan bu eylemler, son yılların en uzun soluklu iş anlaşmazlığı olarak nitelendiriliyor. Pilotların başlattığı grev dalgasına kabin personelinin de 48 saatlik ek bir iş bırakma kararıyla destek vermesi, krizin boyutlarını derinleştirdi. Binlerce havacılık çalışanının dahil olduğu eylem süreci, şirketin rekabet gücünü ve operasyonel güvenilirliğini ciddi şekilde sarsıyor.

UZLAŞMA SAĞLANAMIYOR

Sendikalar, grev kararlarının arkasında yatan temel nedenin; uzun süredir talep edilen ücret artışları, emeklilik haklarının iyileştirilmesi ve çalışma koşullarının düzenlenmesi konularında yönetimin adım atmaması olduğunu savunuyor.

Binlerce çalışanın haklarını savunan sendika temsilcileri, yönetimin tavrını eleştirerek talepler karşılanana kadar eylemlerin süreceği mesajını veriyor.

Lufthansa yönetimi ise sendikaların taleplerini "mali açıdan sürdürülemez" olarak değerlendiriyor.