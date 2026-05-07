Belçika basınında yer alan habere göre, Avrupa'da yaşanan jet yakıtı krizi Brüksel Havayolları'nı da etkisi altına aldı.

Orta Doğu’daki çatışmaların petrol ticaretinde yarattığı belirsizlik nedeniyle şirketin elindeki jet yakıtı rezervinin yalnızca 4 ila 6 hafta yeteceği belirtildi. Bu sürenin ardından hava yolu şirketinin operasyonlarını tam kapasite sürdürebileceğine dair garanti veremediği aktarıldı.

Jet yakıtı sıkıntısı nedeniyle iptal edilen uçuşlarda yolculara ücret iadesi yapılmasının planlandığı belirtildi. Lufthansa Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Brüksel Havayolları, 90 farklı noktaya uçuş gerçekleştirirken, şirketin 46 uçağı ve yaklaşık 3 bin 700 çalışanı bulunuyor.

Orta Doğu’daki çatışmalar ve Hürmüz Boğazı’nda yaşanan sevkiyat sorunları, Avrupa’da petrol ve doğal gaz fiyatlarını da yükseltti. Özellikle jet yakıtı fiyatlarının geçen yıla göre iki katın üzerine çıktığı belirtilirken, Avrupa Birliği rafinerilerinin normal şartlarda ihtiyacın yaklaşık yüzde 70’ini karşıladığı, kalan bölümün ise büyük ölçüde Körfez ülkelerinden ithal edildiği kaydedildi.

YAKIT FİYATLARI UÇUŞLARI VURDU

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, geçen ay Avrupa’nın kısa süre içinde jet yakıtı kıtlığı riskiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunmuştu. Hollanda merkezli hava yolu şirketi KLM ise artan yakıt maliyetleri nedeniyle bu ay Avrupa içindeki 160 uçuşunu iptal edeceğini duyurdu.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa da artan maliyet baskısı nedeniyle iştiraki CityLine’ın faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Şirket ayrıca jet yakıtı fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle ekim ayına kadar planlanan 20 bin kısa mesafeli uçuşu iptal edeceğini açıkladı.

Düşük maliyetli hava yolu şirketleri Ryanair ve EasyJet ile turizm şirketi TUI de piyasalardaki olumsuz koşullar nedeniyle yıl sonu beklentilerini aşağı yönlü güncelledi.