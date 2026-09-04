Phuket'ten Yeni Delhi'ye gitmekte olan Air India'ya ait A12379 sefer sayılı Airbus A320 tipi yolcu uçağının seyir esnasında yaşadığı irtifa kaybı olayına ilişkin yürütülen soruşturmada ön rapor açıklandı.
Havadayken aniden 300 fit düşen uçakta, 3'ü bebek 137 yolcunun bulunuyordu. Olay sonucu 20'si yolcu 24 kişi yaralandı. Olayın sebebi ise raporda ortaya çıktı.
Hindistan Uçak Kazalarını Araştırma Bürosu tarafından hazırlanan raporda, iniş sonrasında yapılan sağlık kontrollerinde sorumlu kaptan pilotun uyuşturucu madde testinin pozitif çıktığı bildirildi.
PİLOTLAR ESRAR KULLANMIŞ
Soruşturmayı yürüten AAIB tarafından yayımlanan ön raporda, teknik ve diğer süreçlere ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Teknik ve diğer yönlere ilişkin ayrıntılı inceleme devam etmektedir. Bu vakada, doğrulama testinde sorumlu kaptan pilotun (PIC) psikoaktif madde testinin negatif olmadığı görülmüştür. Psikoaktif madde kullanımının doğrulanması ciddi bir endişe kaynağıdır ve AAIB, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA) tarafından öncelikli olarak uygun önlemlerin alınmasını tavsiye etmektedir."
Uçuşun Hindistan dışından gerçekleşmesi sebebiyle Delhi Havalimanı'na varışta her iki uçuş ekibinin de uçuş sonrası tıbbi muayeneye tabi tutulduğunu aktaran raporda şu ifadelere yer verildi:
"Alkolmetre inceleme raporu tatmin edici bulunmuştur. Ayrıca, her iki uçuş ekibi de psikoaktif madde tespit kiti kullanılarak psikoaktif madde tespit testine tabi tutulmuştur. Kaptan pilotun numunesi negatif çıkmamıştır. Ardından, doğrulama testi için her iki uçuş ekibinin kan numuneleri patoloji laboratuvarına gönderilmiştir. Kaptan pilotun doğrulama testi raporu negatif çıkmazken, ikinci pilotun numunesi her iki testte de negatif bulunmuştur"
İncelemelerde pilotun esrar kullandığının doğrulandığı bildirildi.
HİDROLİK SİSTEM DE BOZULMUŞ
İlk olarak türbülans nedeniyle yaşandığı bildirilen ancak yaralanmalar ve toplanan deliller doğrultusunda "kaza" olarak sınıflandırılan olay sırasında uçakta teknik arızaların yaşandığı tespit edildi.
Sistemlere 3000 psi (206 bar) hidrolik güç sağlayan yeşil, mavi ve sarı hidrolik sistemlere sahip Airbus A320 uçağında önce yeşil, ardından ise mavi ve sarı hidrolik sistemlerin devre dışı kaldığı raporda yer aldı.
Olay anındaki kokpit müdahalesi ve irtifa değişimi raporda şu sözlerle detaylandırıldı:
"Uçuşu gerçekleştiren pilot olan ikinci pilot tepki vermiş ve mevcut durumu kontrol etmeye çalışmıştır. Ardından, kaptan pilot kontrolleri devralmıştır. Bu sırada uçak irtifa bozukluğu yaşamıştır. Olay sırasında uçak, atanan FL360 irtifasından başlangıçta 372 feet yükselmiş ve 292 feet düşmüştür."
Kısa bir süre sonra mavi hidrolik sistemin, ardından sarı ve yeşil sistemlerin tekrar devreye girdiği aktarılarak, "Sonuç olarak bu durum uçuş kumanda yüzeylerinin düzelmesini sağlamıştır. Ardından uçak operasyonu normal çalışma koşullarına dönmüştür" ifadesi kullanıldı.
KABİNDE AĞIR HASAR OLUŞTU
Olay neticesinde uçağın kabin içinde, ağırlıklı olarak baş üstü bagaj bölmelerinde ve tavan panellerinde hasar oluştuğu kaydedildi.
Phuket Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış öncesinde yapılan kontrollere ilişkin raporda şöyle denildi:
"Phuket Uluslararası Havalimanı'ndan kalkıştan önce bakım personeli tarafından uçuş öncesi inceleme yapılmış ve halihazırda yürürlükte olan Minimum Ekipman Listesi (MEL) haricinde hiçbir uyumsuzluk kaydedilmemiştir. Uçuş ekibinin ifadesine göre uçağın etrafında yapılan incelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır"
Kazaya ilişkin nihai soruşturma raporunun ilerleyen süreçte yayımlanacağı bildirildi.