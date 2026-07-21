Sosyal medya platformlarında "Hindistan'da yeryüzüyle hiçbir teması olmadan havada asılı durduğu" iddiasıyla paylaşılan ağaç görüntülerinin perde arkası ortaya çıktı. Paylaşımlarda Hindistan'ın başkenti Delhi'de bulunduğu ve yerçekimine aykırı bir şekilde durduğu ileri sürülen yapının, Haryana eyaletine bağlı Hansi kasabasındaki Samadha Tapınağı kompleksinde yer alan bir Banyan ağacı olduğu tespit edildi.

DOĞAL BİR DESTEK SİSTEMİ OLUŞTURDU

İncelemelere göre, videolarda yerle bağlantısı kesilmiş gibi görünen ağaç tamamen havada süzülmüyor. Banyan ağaçlarının biyolojik yapısı gereği gövde ve dallardan aşağıya doğru uzayan destek köklerinin toprağa ulaşarak yeni taşıyıcı kolonlar oluşturduğu, ayrıca ağacın çevresindeki diğer ağaç dallarıyla bütünleşerek doğal bir destek sistemi meydana getirdiği belirtildi.

ÇEKİM AÇISINDAN KAYNAKLANIYOR

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan uzmanlar, ağacın ana gövdesinin alt kısmı zamanla kurusa dahi dallardan çıkan bu destek köklerinin ağacın ağırlığını taşıyabildiğini ve topraktan besin almasını sürdürdüğünü ifade etti. Görsellerdeki "havada durma" algısının ise çekim açısı ve ağacın özgün kök mimarisinden kaynaklandığı aktarıldı.