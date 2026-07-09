Arjantin’in Cordoba eyaletine bağlı Toledo kasabası, havacılık tarihine geçecek sıra dışı ve trajik bir olaya sahne oldu. Deneyimli uçuş eğitmeni Leandro Andres Bertazzo (42), 22 yaşındaki öğrencisi Rosario ile rutin bir eğitim uçuşu gerçekleştirdiği sırada, akılalmaz bir kararla kendini boşluğa bıraktı.

Eğitmeninin uçaktan atlamasıyla kokpitte kalan genç öğrenci pilot, uçağı güvenli bir şekilde piste indirmeyi başardı.

'NE YAPMAN GEREKTİĞİNİ BİLİYORSUN'

Rosario'nun ifadesine göre Bertazzo, uçaktan atlamadan hemen önce öğrencisine, ‘Ne yapman gerektiğini biliyorsun, devam et’ dedi. Ardından kulaklığını çıkardı, cep telefonunu topladı, emniyet kemerini çözdü, uçağın kapısını açtı ve yaklaşık 260 metre yükseklikteyken kendini boşluğa bıraktı.