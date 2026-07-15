Yunanistan'ın Selanik kentinden Almanya'nın Memmingen kasabasına gitmek üzere havalanan Ryanair uçağında, kalkıştan kısa bir süre sonra olağanüstü bir kaza meydana geldi.

Uçuş esnasında sağ motorun arızalanması ve motordan kopan parçaların gövdeye çarpması sonucu kabin pencerelerinden biri kırıldı. Kabinde yaşanan ani basınç düşüşü nedeniyle pencere kenarında oturan 61 yaşındaki Sırp yolcu Ljubisa Karović, vücudunun üst kısmı uçaktan dışarı fırlayacak şekilde boşluğa çekildi.

Uçakta büyük bir panik yaşanırken, Karović'in eşi Svetlana Grković ve uçaktaki iki yolcu son anda müdahale ederek adamı bacaklarından tutmayı başardı. Karović'in tamamen uçaktan fırlamasını ise bağlı olan emniyet kemeri engelledi.

"Birlikte ölürüz diye düşündüm"

Dehşet anlarını Yunan medyasına anlatan Svetlana Grković, uçağın kalkışından yaklaşık 30-40 dakika sonra camın aniden paramparça olduğunu belirtti. Eşinin pencere kenarında oturduğunu ve bir anda vücudunun yarısının dışarı çekildiğini söyleyen Grković, o anları şu sözlerle aktardı:

"Aniden tepki verdim ve bacaklarından tuttum. 'Ölürsek, birlikte ölürüz' diye düşündüm. Oluşan boşluğu kapatmak için bir el bagajı koymaya çalıştım ancak basınç o kadar güçlüydü ki bagaj da uçaktan dışarı çekildi. Eşimi içeri çekmeyi başardıktan sonra kafasında kanlar vardı ve üç kez bayıldı. Hepimiz oksijen maskelerini takmıştık ve düşeceğimizi sandık."

Kırık cam kenarları ağır yaralara yol açtı

Motor arızasının ardından Ryanair uçağının mürettebatı acil durum protokolünü uygulayarak kalkıştan yaklaşık bir saat sonra Selanik Havalimanı'na geri döndü ve güvenli bir iniş gerçekleştirdi.

Yaralı yolcu Ljubisa Karović, uçağın iniş yapmasının ardından hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililerden edinilen bilgiye göre; Karović'in kırık camın keskin kenarlarına sürtünmesi nedeniyle vücudunda ciddi kesikler, yanıklar ve kafa travması oluştu. Hastanede tedavisi süren yolcunun hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

Ryanair'den resmi da açıklama geldi

Yaşanan kazanın ardından havayolu şirketi Ryanair tarafından yapılan resmi açıklamada; uçağın teknik bir sorun nedeniyle kalkış yaptığı Selanik Havalimanı'na geri döndüğü, inişin normal bir şekilde gerçekleştirildiği ve yaralanan yolcuya uçağın yere teker koymasının ardından derhal tıbbi müdahalede bulunulduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.