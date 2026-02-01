ABD ile İran arasında yaşanan olaylar sonrasında tansiyon giderek tırmanmaya başladı. ABD ordusu tarafından öne sürülen saldırı tehditleri sonrasında havacılık alanında da kırmızı alarm verildi. İstanbul'dan İran'ın başkenti Tahran'a hareket eden yolcu uçağı, 7700 koduyla acil iniş yapmak zorunda kaldı.

AJET UCAĞI ACİL KOD PAYLARAK ANKARA'YA İNİŞ YAPT

Hava Sosyal Medya'da yer alan bilgilere göre; AJet’in Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan TC-LAK tescilli Boeing 737 MAX 8 tipi uçağı, Tahran'a gitmek üzereyken geri döndü. 7700 kodunu paylaşan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.

Uçağın pilotlarının neden acil durum deklare ettiği ise henüz öğrenilemedi.

7700 ACİL KODU NE ANLAMA GELİYOR?

7700 kodu başlı başına acil durumun büyüklüğünü belirtmez. 7700 kodu yer aldığında bunun anlamı anormal durum yaşandığına işarettir. Ancak direkt olarak bu kod durumun ne derece acil olduğuna veya soruna dair bilgi vermez. Burada asıl amaç hava trafik kontrolörlerine anormal bir durumun yaşandığını bildirmek ve gerekiyorsa yardımların sağlanması, önceliklerin verilmesini sağlamaktır.