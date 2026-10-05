Ankara'dan Şanlıurfa'ya giden yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı.
Ankara-Şanlıurfa' seferini yapan AJet'in 4180 sefer sayılı uçağında patlayıcı madde bulunduğuna dair bir not tespit edildi.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, saat 19.00'da Ankara'dan havalanan uçağın saat 20.05'te Şanlıurfa GAP Havalimanı'na iniş yaptığını bildirdi.
143 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Şıldak uçakta bulunan 136'sı yolcu ve 7'si mürettebat toplam 143 kişinin tahliye edildiğini, güvenlik birimlerince uçakta patlayıcı madde araması yapılacağı belirtti.
Vali Şıldak, tahliye işlemleri ve güvenlik araması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti.