Almanya’da yürütülen yenilikçi bir havacılık projesi, uçuş sırasında formunu anlık olarak değiştirebilen kanat teknolojisiyle hem güvenlik standartlarını hem de aerodinamik verimliliği yeni bir seviyeye taşımayı hedefliyor.

Günümüz havacılığında ticari ve askeri uçaklar, yönlendirme ve denge için büyük oranda flap ve aileron gibi hareketli yüzeylere güveniyor. Bu mekanizmalar rüştünü ispatlamış olsa da sabit geometrili kanatların değişken hava koşullarına her an aynı verimlilikle uyum sağlayamaması, araştırmacıları daha esnek çözümler aramaya itiyor. Bu bağlamda, Alman Havacılık ve Uzay Merkezi (DLR) tarafından yürütülen çalışma, sektördeki en iddialı projelerden biri olarak öne çıkıyor.

morphAIR PROJESİ VE PROTEUS

DLR'ın "morphAIR" projesi kapsamında geliştirilen şekil değiştiren kanatlar, ilk uçuş testlerini başarıyla tamamladı. Test sürecinde PROTEUS adı verilen insansız prototip uçak kullanıldı. Uçak, hem geleneksel kanat bileşenleri hem de yeni nesil şekil değiştiren yapılarla donatılarak iki sistemin entegrasyonu ve performansı karşılaştırmalı olarak doğrulandı.

HyTEM TEKNOLOJSİYLE KESİNTİSİZ VE ESNEK YÜZEYLER

Yeni sistemin kalbinde, kanadın arka kısmına yerleştirilen ve HyTEM (Şekil Değiştiren Hiperelastik Arka Kenar) olarak isimlendirilen özel bir yapı yer alıyor. Bu teknolojiyi klasik sistemlerden ayıran temel özellikler şunlardır:

Bütünleşik Tasarım: Fiber takviyeli kompozit malzemeler sayesinde, kanat üzerinde ayrı parçalar yerine tüm yüzey tek parça halinde esneyebiliyor.

Düşük Sürükleme: Parçalar arasında boşluk kalmadığı için aerodinamik sürükleme (drag) minimize ediliyor.

Hassas Kontrol: Kanat boyunca yerleştirilen çok sayıda küçük aktüatör, kanat profilini farklı noktalardan bükerek kaldırma kuvveti ve uçuş dengesini optimize ediyor.

YAPAY ZEKA VE ANLIK ADAPTASYON

Sistemi asıl güçlü kılan unsur, fiziksel yapının yapay zekâ destekli bir kontrol mekanizmasıyla yönetilmesi. Bu dijital beyin, uçuş esnasında uçağın davranışlarını izleyerek modelini sürekli güncelliyor. Yapılan simülasyonlar ve testler, kanadın bir kısmı hasar görse veya işlevini yitirse bile yapay zekânın geri kalan yüzeyleri dinamik olarak ayarlayarak stabil uçuşu sürdürebildiğini kanıtladı.

Ayrıca ekip, sınırlı sayıda sensör kullanarak kanat üzerindeki basınç dağılımını anlık olarak haritalandıran bir yöntem geliştirdi. Bu sayede türbülans veya hava akımı değişimleri gibi yerel bozulmalar anında tespit edilerek saniyeler içinde müdahale edilebiliyor.

GELECEKTE KADEMELİ ENTEGRASYON

Testler, geleneksel kanat yapıları ile bu yeni nesil teknolojinin aynı platformda uyum içinde çalışabileceğini gösterdi. Bu bulgu, teknolojinin mevcut uçak tasarımlarına bir anda değil, kademeli olarak entegre edilebileceği anlamına geliyor. DLR ekibi, sistem entegrasyonu ve güvenliğin doğrulandığı bu aşamadan sonra, daha derinlemesine analiz ve ölçüm çalışmalarına odaklanacak.