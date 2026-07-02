Küresel havacılık sektöründe yarım asırlık bir dönemin sonuna gelinirken, gökyüzünde seyahat sürelerini yarı yarıya düşürecek tarihi bir adım atılıyor.

ABD Ulaştırma Bakanlığı ve Federal Havacılık İdaresi (FAA), ses duvarı aşıldığında yerde gök gürültüsü etkisi yaratan "sonik patlamalar" nedeniyle 1973 yılından beri yürürlükte olan sivil süpersonik uçuş yasağını tamamen kaldırmaya hazırlanıyor.

Gelişen teknoloji sayesinde yeni nesil uçakların ses hızını sessizce aşabileceğini öngören yeni yasal düzenlemelerin, 2027 yılının ortasına kadar resmen yürürlüğe girmesi hedefleniyor.

Havacılık tarihine damga vuran efsanevi Concorde uçağının yüksek maliyetler ve gürültü kısıtlamaları nedeniyle 2003'te emekli olmasının ardından, sektör sessiz süpersonik teknolojilere yöneldi.

NASA'nın deneysel uçuşlarla gürültü sorununun aşılabileceğini kanıtlaması üzerine harekete geçen havacılık devleri, Atlantik aşırı uçuşları 4 saatin altına indirecek yeni yolcu uçakları için şimdiden küresel havayolu şirketlerinden ön siparişler almaya başladı.

Dünyanın en etkili havacılık otoritesi olan FAA'in belirleyeceği bu yeni gürültü ve sertifika standartlarının, Avrupa başta olmak üzere tüm dünya genelinde yeni bir süpersonik uçuş çağını başlatması bekleniyor.