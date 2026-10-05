Kurulduğu günden bu yana rötar ve hizmet kalitesi nedeniyle eleştirilen THY’nin yan kuruluşu Ajet, yurt dışı seferlerinde satışa sunduğu yiyecek ve içeceklere zam yaptı. Şikayetlere rağmen bazı ülkelere THY yerine sadece Ajet seferinin olması ve Ankara’dan da direk seferlerin Ajet ile yapılması nedeniyle yolcular mecburen bu havayolunu kullanıyor. Kendi uçaklarının maketini de 24 Euro’ya (1344 lira) satan Ajet, alkollü içki-

lerin çeşidini azalttı, katalogdaki yerini daralttı ve şaraplı yemek menülerini kaldırdı.

SANDVİÇ KOLA 728 LİRA

2025 Aralık ayında 6 Euro olan domates ve kaşar peynirli ya da hindi füme veya tavuklu sandviç fiyatı 10 Euro’ya (560 lira) çıktı. “Avantajlı paket” denilerek satılan soğuk sandviç ve bir kola ise 13 Euro (728 lira) olurken, 200 gram pirinç pilavı, makarna ve 120 gram yaprak sarmanın her birine ise 7 Euro (392 lira) fiyat konuldu. Ajet’in aralık ayı menü kataloğundaki alkollü içkiler ise çeşit olarak azaldı, 4’er Euro da zam yapıldı. 5 cl viski ve votka ile 18 cl kırmızı ve beyaz şarap 8 Euro’dan 12 Euro’ya (672 lira) yükseldi. Bir roze şarap çeşidi ile bir votka ve viski markası da menülerden kaldırıldı. Daha önce 5.5 Euro olan 25 cl. bira ise 7 Euro’ya ( 392 lira) çıktı.

Ücretsiz su bile vermiyor

Ulaştırma Bakanlığı’nın uyarısına rağmen yolculara ücretsiz su bile vermeyen Ajet’te zincir marketlerde 62 lira olan 180 gram yer fıstığı son zamla birlikte 45 gramı 5 Euro’ya (280 lira) satılıyor. Piyasada 180 gram badem 265 lira ancak Ajet 45 gramını 280 liraya satıyor.