Yunanistan'ın Selanik kentinden Almanya'nın Memmingen şehrine giden Ryanair iştiraki Malta Air'e ait uçakta, seyir halindeyken yolcu kabinindeki bir camın yerinden çıkması sonucu misafirler ölümden döndü.

Ani basınç kaybı nedeniyle omuzlarına kadar camdan dışarı çekilen 60'lı yaşlarındaki bir yolcu, diğer yolcuların müdahalesiyle kabin içine geri çekildi.

Yaşanan ani basınç kaybı nedeniyle 60'lı yaşlarında ve Sırbistan vatandaşı olduğu belirtilen bir erkek yolcu, kafası ve omuzları dışarıda kalacak şekilde camdan boşluğa doğru çekildi.

Çevredeki diğer yolcuların hızlı müdahalesiyle birkaç dakika sonra kabin içine geri çekilen yolcu, uçağın Selanik'e güvenli bir şekilde geri dönmesinin ardından yerde tıbbi yardım aldı.

Yolcular Kabinde Büyük Korku Yaşadı Görgü tanıklarının yerel basına verdiği bilgilere göre, 18 yıllık olduğu belirtilen uçağın kalkışından kısa süre sonra büyük bir patlama sesi duyuldu.

Patlamanın ardından yolcu camı kırılırken, uçağın tavanından oksijen maskeleri düştü.

Uçakta bulunan Christina adlı bir yolcu, Radio Thessaloniki'ye yaptığı açıklamada, "O an bir basınç kaybı olduğunu hemen anladık. Çığlıklar yükseldi, bir an için birinin kazara acil çıkış kapısını açtığını düşündüm. Maskeler düştü ve içeride keskin bir koku oluştu. Bir yolcunun başı ve omuzları pencereden dışarı çıkmıştı, neyse ki emniyet kemeri takılıydı" ifadelerini kullandı.

Yolcular, camın jet motorundan kopan parçaların çarpması sonucu kırıldığını öne sürerken, havayolu şirketi bu iddiaya dair bir yorumda bulunmadı.

HAVAYOLU ŞİRKETİ AÇIKLAMA YAPTI

Ryanair tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, cuma sabahı gerçekleşen uçuşun, bir yolcu camının havada yerinden çıkması nedeniyle kalkıştan kısa süre sonra Selanik'e geri döndüğü doğrulandı.

Uçağın normal bir şekilde iniş yaptığı ve yolcuların terminale alındığı belirtilen açıklamada, bir yolcunun yerde tıbbi yardım talep ettiği ve kendisine gerekli müdahalenin yapıldığı bildirildi.

İrlandalı düşük maliyetli havayolu şirketi, yolcuları Memmingen'e ulaştırmak adına birkaç saat sonra yedek bir uçak tahsis edildiğini kaydetti.

Olayla İlgili Resmi Soruşturma Başlatıldı İrlanda Havacılık Otoritesi (IAA) tarafından BBC'ye yapılan açıklamada, Malta Air tescilli uçakta meydana gelen olaydan haberdar olunduğu belirtildi.

Açıklamada, IAA'in, Yunanistan Havacılık Güvenliği Soruşturma Kurumu ile Malta Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek soruşturmaya talep edilen her türlü desteği sağlayacağı ifade edildi.

Benzer bir olay 2018 yılında ABD'de Southwest Airlines uçuşunda yaşanmış, hasar gören motor parçalarının camı kırması sonucu bir yolcu kısmen uçaktan dışarı çekilerek hayatını kaybetmişti.