Çin’in Fujian eyaletine bağlı Nanjing ilçesinde dağ yamacında yer alan Tianluokeng Tulou (Tianluokeng Toprak Evleri), beş anıtsal yapıdan oluşan tarihî bir yerleşim olarak varlığını sürdürüyor. Toplu yaşamı, savunmayı ve doğal çevreyle uyumu bir araya getiren mimari özellikleriyle bilinen küme, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Fujian Tulou alanının parçaları arasında bulunuyor.

BEŞ YAPIDAN OLUŞAN GEOMETRİK DÜZEN

Yerleşim kümesi; Buyun Lou, Zhenchang Lou, Ruiyun Lou, Hechang Lou ve Wenchang Lou isimli yapılardan meydana geliyor. Biri kare, üçü dairesel ve biri oval formda inşa edilen bu beş yapı, teraslı arazideki geometrik dizilimiyle Tianluokeng’in karakteristik görünümünü oluşturuyor.

Sıkıştırılmış toprak duvarlarla inşa edilen tuloular, geniş bir iç avlu etrafında yükselen çok katlı ortak konut tipolojisini temsil ediyor. Büyük aile ve klan topluluklarının barınması amacıyla tasarlanan Fujian tulouları; kalın dış duvarları, sınırlı sayıdaki girişleri ve yalnızca üst katlara yerleştirilen dış pencereleriyle savunma işlevi de üstleniyor.

UNESCO ÜDNYA MİRASI NİTELİĞİ

UNESCO tarafından 2008 yılında Dünya Mirası ilan edilen Fujian Tulou varlığının altı yapı kümesinden biri olan Tianluokeng, yüzyıllar içinde gelişen toprak yapı teknolojisinin yanı sıra savunma örgütlenmesi ve feng shui ilkelerine dayalı peyzaj ilişkisinin bir örneği olarak değerlendiriliyor.

Bölge, üst seyir noktasından izlenen bütüncül yerleşimi ve yapıların avlularında devam eden mekansal düzeniyle; dağlar, tarım terasları ve geleneksel konutların birlikte oluşturduğu yaşayan bir kültürel peyzaj alanı olarak ziyaret ediliyor.