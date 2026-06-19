Küresel ısınmanın en büyük sorumlusu karbondioksit gazını metanol gibi çevre dostu bir yakıta dönüştürmek uzun süredir bilim insanlarının en büyük hayallerinden biri. Karbondioksiti (CO2) düşük sıcaklıkta metanole dönüştürmek teoride harika işlese de bu süreç aslında çok yavaş gerçekleşir.

Süreci hızlandırmak için sıcaklığı arttırdığınızda ise durum tam tersine işler metanol yerine istenmeyen CO gibi zararlı yan ürünler açığa çıkar. Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı DaHavadan bedava yakıt üretecekler, işte dünyayı değiştirecek keşiflian Kimya Fiziği Enstitüsü'nden Prof. Jian Sun ve Prof. Jiafengn Yu, Chem dergisinde yayımlanan araştırmalarıyla işte bu kimyasal çıkmazı yerle bir ettiklerini duyurdu.

Araştırma ekibi reaksiyon adımlarını tek bir noktada sıklaştırmak yerine akıllı bir yüzey kaplama teknolojisini geliştirerek katalizör içindeki görev bölgelerini birbirinden ayırdı. Tıpkı bir fabrikanın montaj hattı gibi reaksiyonun farklı aşamaları katalizörün farklı odalarında gerçekleştirildi. Bu yeni tasarım sayesinde bilim insanları 300 derece sıcaklık ve 3MPa basınç altında geleneksel ticari katalizörlerden tam 3 kat daha yüksek üretim verimliliğine ulaştı.

Sıra değişince sır da çözüldü

Zirkonya (ZrO2) Bölgeleri: CO2 gazı öncelikle zirkonya bölgelerinde yakalanır ve aktifleştirilir.

Önce Hidrojenasyon: Bağlar kırılmadan önce, bakır bölgelerinde verimli bir şekilde ayrışan hidrojen (H2) molekülleri zirkonyaya taşınır ve sisteme bağlanır.

Son Adım: Hidrojenlenme tamamlandıktan sonra C=O bağı pürüzsüzce kırılır ve doğrudan metanol üretilir.

Bu taktik değişikliği havayı kirleten karbonmonoksit (CO) yan ürünlerinin oluşumunu neredeyse sıfıra indirirken, bakırın hidrojeni ayrıştırma gücünü en üst seviyede tutuyor.

Gelecek için ne anlama geliyor?

Prof. Jian Sun, "Bu çalışmamız, karbondioksitten yakıt sentezlemede yıllardır çözülemeyen o büyük denge sorununa yepyeni bir çözüm sunuyor" diyerek keşfin önemini vurguluyor.

Bu yeni teknoloji sayesinde gelecekte sanayi bacalarından salınan karbondioksit gazları, çok daha düşük maliyetlerle ve yüksek verimlilikle doğrudan araçlarımızda veya sanayide kullanabileceğimiz temiz yeşil yakıtlara (metanol) dönüştürülebilecek.