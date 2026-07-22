Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangının ihbar edilmesi üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangının yerleşim alanlarına ve geniş ormanlık bölgeye sıçramaması için yoğun söndürme çalışması yürütülüyor.

MAHALLE TAHLİYE EDİLİYOR

Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde çıkan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek İnlice Mahallesi'ne kadar ulaştı. Alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine jandarma ekipleri, İnlice Mahallesi'nde tahliye çalışmalarına başladı.

Yangına havadan ve karadan çok sayıda ekip müdahale ederken, ekiplerin alevlerin yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi. Bölgede söndürme ve tahliye çalışmaları eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yangına havadan 14 helikopter ile 5 uçak, karadan da 21 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer, 200 personel ve itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için çalışma yürütülüyor.

RÜZGAR YANGINI KÖTÜ ETKİLİYOR

Yangın bölgesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, ekiplerin müdahalesini güçleştiriyor. Alevlerin farklı noktalara sıçramaması için hem kara ekipleri hem de uygun koşullar oluştuğunda hava araçlarıyla müdahalenin sürdürüldüğü öğrenildi.

Yetkililer, vatandaşların yangın bölgesine yaklaşmamalarını, ekiplerin çalışmalarını engelleyecek davranışlardan kaçınmalarını ve bölgede duman ya da yeni bir alevlenme görülmesi halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermelerini istedi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Alevlerin bölgeden geçen doğal gaz boru hattına yakın olduğu evlere ve otellere yaklaşması üzerine Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken Dalaman ve Ortaca ilçe merkezlerinden su tankerleri ile köylülerinde yangın söndürme çalışması için bölgeye hareket ettikleri belirtildi.

YANGIN DURDURULAMIYOR

Muğla'daki orman yangını durdurulamıyor. Aydın, Denizli ve Antalya il ve ilçelerinden bölgeye takviye ekipler gönderildi.. Orman alanlarınını yanısıra asırlık zeytin ağaçlarının bulunduğu alanlardada yangın devam ediyor,