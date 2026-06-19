Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Erler Mahallesi'nde bulunan bir havai fişek deposunda, sabah saat 07.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi.
Alevlerin kısa sürede etkisini göstermesiyle birlikte depo içerisinde muhafaza edilen havai fişekler tutuştu. Yangın esnasında zaman zaman meydana gelen şiddetli patlama sesleri çevrede endişe yarattı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye acil durum ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye erlerinin müdahalesi sayesinde yangın çevreye sıçramadan ve daha fazla büyümeden kısa sürede tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü.