Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Türkiye raporu, vizesiz Avrupa kapılarını kapattı. 13 yıl önce gündüz vakti havai fişekler atılıp “AB’ye giriyoruz” diyerek kutlamalar yapıldı ama AB’nin istediği altı kriter yerine gelmedi. Türkiye ile aynı konumda olan AB adayı Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Moldova, Sırbistan, Ukrayna ve Kosova kriterleri yerine getirip vizesiz seyahat hakkı elde etti.

AP Türk Grubu üyesi, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu SÖZCÜ’ye “Hukuk devleti adımları atılmazsa vizesiz Avrupa hayal” dedi.

HUKUKSUZ OLMAZ

Bankoğlu “Bizimle aynı durumda olan aday ülkeler iç hukuklarını düzenledi ve vize serbestisi elde etti. Bizde ise hukuk devleti, insan hakları ve özgürlüklere ilişkin adımlar atılmadı. Bu adımlar atılmadan da AB’ye girmemiz ve vize serbestisi hayal olacak. AİHM kararları uygulanmıyor. Müzakereler dondu, vatandaşımız vize kuyruklarında çile çekiyor. Hukuk olmadan hiçbir şey olmaz” dedi. AP ve AB’nin serbest dolaşım için uyum yasaları ile hayata geçirilmesini istediği 6 kriter arasında “Terörle mücadele yasasında değişiklik” de var.

GÜNEY KIBRIS SORUNU

Diğer kriterler “Yolsuzlukla etkin mücadele ve Greco ilkelerinin hayata geçirilmesi, AB ülkeleri ile adli yardımlaşma altyapısı, Europol polis teşkilatının Türkiye’de ortak operasyon yapması, Kişisel Veriler Kanunu, geri kabul anlaşmalarının güncellenmesi’’ olarak sıralanıyor.

6 kriter arasında Türkiye’nin AB üyesi Güney Kıbrıs’la belli konularda işbirliği yapma zorunluluğu sonucunu doğuracak hükümler var. Terör tanımında istenen değişiklik ise İmamoğlu, Kavala ve Tayfun Kahraman gibi isimlerin tahliyesine neden olabilir.