Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Pelitözü köyünde yer alan bir tavuk çiftliğinde teknik bir arıza meydana geldi. A.K.'ya ait olduğu öğrenilen tesisteki elektrik panosunda henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü arıza yaşandı. HAVALANDIRMA SİSTEMİ DURDU Elektrik panosunda meydana gelen arıza, kümes içindeki havalandırma sisteminin tamamen durmasına yol açtı. İklimlendirme sisteminin devre dışı kalmasıyla birlikte çiftlik binası içerisindeki hava sirkülasyonu kesildi. BİNLERCE TAVUK ÖLDÜ Ortamdaki oksijen seviyesinin hızla düşmesi sonucunda tesiste bulunan yaklaşık 4 bin tavuk öldü. Olayın ardından çiftlikte inceleme başlatıldı.

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