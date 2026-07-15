Bingöl'ün Genç ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan sığırcık kuşu, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Olay, Yenişehir Mahallesi 251'inci Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Ev sahibi, dairesinden gelen kuş seslerini fark edince sesin havalandırma boşluğundan geldiğini belirledi. Kuşu kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkaramayan vatandaş, durumu Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, havalandırma boşluğunda sıkışan sığırcık kuşunu titiz bir çalışmayla bulunduğu yerden zarar vermeden çıkardı. Yapılan ilk kontrolde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kuş, itfaiye ekipleri tarafından yeniden doğal yaşam alanına salındı. Başarılı kurtarma operasyonu, çevredeki vatandaşların da takdirini topladı.

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