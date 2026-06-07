Yaz mevsiminin gelmesi ve hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle birlikte günlük hayatta sıkça kullanılan akıllı telefonlar için yeni bir risk ortaya çıktı. Yüksek çevre sıcaklığı, cihazların kendi çalışma ısısıyla birleştiğinde donanım parçaları üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor.

Bu durum, özellikle telefonları dış etkenlerden korumak amacıyla kullanılan kılıfların, ısı tahliyesini engellemesi nedeniyle daha da kritik bir hal alıyor. Uzmanlar, sıcak günlerde telefon kılıflarının kullanımına ara verilmesi yönünde önemli uyarılarda bulunuyor.

KILIFLAR CİHAZI ZORLUYOR



Akıllı telefonlar, bilgisayarlarda olduğu gibi aktif bir fan soğutma sistemine sahip değildir. Cihazlar, işlemci ve bataryanın ürettiği ısıyı gövdeleri aracılığıyla dışarıya yayarak soğur. Plastik, silikon veya deri gibi malzemelerden üretilen telefon kılıfları ise birer ısı yalıtkanı görevi görerek bu ısının dışarıya salınmasını engeller. İçeride hapsolan ısı, telefonun normal çalışma sıcaklığının çok üzerine çıkmasına yol açarak sistemin kendini korumaya almasına, yani yavaşlamasına neden olur.

KALICI HASAR VEREBİLİR



Aşırı ısınmanın telefonlar üzerindeki en büyük olumsuz etkisi batarya ömründe görülüyor. Lityum-iyon bataryalar, yüksek ısıya maruz kaldıklarında kimyasal yapıları zarar görüyor ve şarj tutma kapasiteleri hızla düşüyor. Uzun vadede batarya şişmesi veya tamamen kullanılmaz hale gelmesi gibi sorunlarla karşılaşmamak adına, yaz aylarında özellikle yoğun kaynak tüketen uygulamalar kullanılırken veya cihaz şarj edilirken kılıfların kesinlikle çıkarılması öneriliyor. Cihazı doğrudan güneş ışığından uzak tutmak ve serin ortamlarda şarj etmek de alınabilecek diğer önlemler arasında yer alıyor.