Karadeniz'de av sezonunda palamut başta olmak üzere birçok balık türünde yaşanan bolluk, Ordu'da tezgahlara yansıdı. Perşembe ilçesindeki balıkçı tezgahlarında palamudun tanesi 100-125 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.

Balıkçı Tarık Arslantürk, geçen sezona göre bu yıl balık çeşitliliği yaşandığını belirtti.

HAMSİ DE TEZGAHLARDAKİ YERİNİ ALDI

Tezgahlarda en çok palamut, istavrit ve mezgit bulunduğunu ifade eden Arslantürk, son günlerde de hamsinin satışa sunulduğunu kaydetti.

Satışların iyi olduğunu, vatandaşın özellikle palamuda yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Arslantürk, "Son yılların en fazla palamut avıyla karşı karşıyayız. Hem biz hem vatandaşlar memnun" dedi.

PALAMUT BOLLUĞUNUN BİRKAÇ AY DAHA SÜRMESİ BEKLENİYOR

Sezonun verimli geçmesinin fiyatlara yansıdığının altını çizen Arslantürk, "Palamudun tanesi 100 ile 125 liradan satışa sunulurken. İstavrit 250, mezgit 300, hamsi ise 250 liradan satışa sunuluyor. Özellikle palamut bolluğunun birkaç ay daha sürmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Arslantürk, havaların soğumasıyla balıklara olan ilginin arttığını sözlerine ekledi.