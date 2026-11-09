Sonbaharın son ayına girilmesiyle birlikte İstanbul genelinde sertleşen rüzgâr ve 11-12 derecelere kadar gerileyen hava sıcaklıkları kış havasını erkenden hissettirdi. Megakent sokaklarında hissedilen soğuk hava "İstanbul'a ilk kar ne zaman düşecek?" sorusunu akıllara getirirken, güncel hava tahmin raporları kısa vadede kar ihtimalinin bulunmadığını ortaya koydu.

Meteoroloji uzmanlarının uzun vadeli projeksiyonlarına göre, İstanbul bu kış mevsiminde beyaz örtüyle tanışacak ancak bu yağışlar kasım ayında gerçekleşmeyecek. Şehirde kar yağışı ihtimalinin ancak aralık ayının son günleri ile ocak ayı başlarından itibaren yükselmesi ve geçmiş dönemlerde olduğu gibi 1-2 günlük aralıklarla etkisini göstermesi bekleniyor.

HAFTA ORTASINDA 21 DERECEYE KADAR ÇIKACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 9 Kasım tarihli verileri doğrultusunda, İstanbul'da 10 Kasım Salı günü aralıklı sağanak geçişleri ve 7 ila 12 derece bandında seyreden serin bir hava etkili olacak. Ancak 11 Kasım Çarşamba gününden itibaren yağış kenti terk edecek.

Güneyden sokulacak ılıman hava akımlarının devreye girmesiyle sıcaklıkların hızla toparlanacağı, hafta sonuna doğru termometrelerin 19 ila 21 derece seviyelerine kadar tırmanacağı tahmin ediliyor.

İLERLEYEN DÖNEMDE NETLEŞECEK

Marmara Bölgesi'ne kuzey yönlü soğuk hava dalgalarının ne zaman tam kapasiteyle ineceği ve kış aylarında kar getirecek sistemlerin kesinleşmiş rotası, önümüzdeki haftalarda açıklanacak yeni dinamik meteoroloji modelleriyle netlik kazanacak.