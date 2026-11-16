Pencere camlarına ince bir tabaka halinde uygulanan bulaşık deterjanı, su damlacıklarının yüzeyde birikme şeklini değiştirerek buğulu görünümü azaltabiliyor. Özellikle kış aylarında kullanılabilecek bu yöntem, pahalı temizlik ürünlerine veya özel cihazlara ihtiyaç duyulmadan uygulanabiliyor.

CAMLARA BİRKAÇ DAMLA SÜRMEK YETERLİ

Yöntemin uygulanması için temiz bir mikrofiber bezin üzerine birkaç damla bulaşık deterjanı damlatılıyor. Ardından deterjan, camın iç yüzeyine ince bir tabaka halinde yayılıyor ve görünür izler kaybolana kadar bezle siliniyor.

Bulaşık deterjanı, suyun yüzey gerilimini azaltarak cam üzerinde küçük damlacıklar oluşmasını zorlaştırıyor. Böylece nem, camın üzerinde ayrı ayrı damlalar halinde birikmek yerine ince ve daha şeffaf bir tabaka oluşturuyor.

KIŞ AYLARINDA NEDEN CAMLAR BUĞULANIYOR?

Pencerelerdeki buğulanma, evin içindeki sıcak ve nemli havanın soğuk cam yüzeyiyle temas etmesi sonucunda ortaya çıkıyor. Özellikle yemek pişirme, duş alma ve evin içinde çamaşır kurutma gibi günlük faaliyetler havadaki nem miktarını artırabiliyor.

Camda biriken su zamanla pencere kenarlarına akarak duvarlarda ve çevresindeki yüzeylerde nem sorunlarına yol açabiliyor. Bu nedenle evlerin düzenli havalandırılması ve fazla nemin uzaklaştırılması önem taşıyor.

Bulaşık deterjanı yöntemi camın daha berrak görünmesine yardımcı olsa da evdeki nem miktarını azaltmıyor. Camlarda oluşan yoğuşmayı azaltmak için odaların düzenli havalandırılması ve gerektiğinde nem alma cihazlarından yararlanılması öneriliyor.