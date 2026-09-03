İngiltere'de hava ulaşımı bugün kelimenin tam anlamıyla kilitlendi. Ülkenin önemli aktarma noktalarından Norwich Havalimanı, 3 Eylül Perşembe günü gün içine yayılan üç ayrı zaman diliminde hava trafiğine tamamen kapatılacağını duyurdu. Gün boyunca sürecek olan bu kriz nedeniyle uçuşlar askıya alınırken, yetkililer seyahat edecek vatandaşları büyük gecikmelere karşı uyardı.

TÜM UÇUŞLAR DURDURULDU

Havalimanı yönetiminden yapılan resmi açıklamada, kapatma kararlarının saat dilimleri şu şekilde paylaşıldı:

06:00 - 14:00 arası tamamen kapalı

16:00 - 16:45 arası tamamen kapalı

18:45 - 19:45 arası tamamen kapalı

Açıklamada krizin arka planına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Hava Trafik Kontrol personelinin rahatsızlığı ve devam eden grev nedeniyle ek personel sağlama esnekliğinin sınırlı olması sebebiyle, Norwich Havalimanı 3 Eylül Perşembe günü belirtilen saatlerde hava trafiğine kapalı olacaktır. Yolcular, havaalanına gitmeden önce uçuşlarıyla ilgili en güncel bilgiler için havayolu şirketleriyle iletişime geçmelidir. Bu durumun yol açabileceği rahatsızlıktan dolayı yolcularımızdan özür dileriz."

HAVAYOLU DEVİNDEN PEŞ PEŞE İPTALLER

Aksaklığın hemen ardından Hollandalı havayolu devi KLM, operasyonel imkansızlıklar nedeniyle Norwich-Amsterdam hattındaki KL1054, KL1055 ve KL1056 sefer sayılı tüm uçuşlarını iptal ettiğini bildirdi.

KRİZİN ARKASINDA GREV DALGASI VAR

Ağustos ortasından bu yana tırmanan krizin temelinde, Hava Trafik Kontrol personelinin maaş ve çalışma şartlarındaki uzlaşmazlık nedeniyle başlattığı grev yatıyor. Personelin 17 Ağustos’tan itibaren başlattığı iş bırakma eylemleri, personel hastalıklarıyla birleşince havalimanını çalışamaz hale getirdi. Yetkililer masada görüşmelerin sürdüğünü belirtse de henüz bir uzlaşmaya varılabilmiş değil.