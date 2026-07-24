Uçak yolculuklarının ardından varış noktasında bagaj alım bandında yaşanan bekleme süreleri, seyahat edenlerin sıkça karşılaştığı durumlar arasında yer alıyor. ABD'de bir havalimanında rampa ve kapı görevlisi olarak çalışan Thomas Lo Sciuto, bagajların uçağa yüklenme sırasının varış noktasındaki teslimat sürecini doğrudan etkilediğini belirtti.

GEÇ CHECK-IN YAPMAK BAGAJ TESLİMATINI NASIL ETKİLER?

Havalimanı çalışanının aktardığı bilgilere göre, bagajlar taşıma arabalarına genellikle önden arkaya doğru sırayla yükleniyor.

Bu sistem nedeniyle check-in işlemini son sıralarda tamamlayan yolcuların bagajları uçağa en son yüklenen grupta yer alıyor. En son yüklenen bagajlar ise varış noktasına ulaşıldığında uçaktan ilk indirilen çanta grubuna dahil oluyor.

Ancak uzmanlar, yoğun dönemlerde uçuşu kaçırma riski oluşturabileceği gerekçesiyle bu yöntemin dikkatli uygulanması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.

"KIRILGAN" ETİKETİ VE ÖNCELİKLİ YÜKLEME AVANTAJI

Bagaj teslimatını hızlandırmak için kullanılan bir diğer yöntem ise check-in masasından "kırılgan" (fragile) etiketi talep etmek.

Yer hizmetleri personeli, hassas eşya içeren çantaları diğer ağır bagajların altında ezilmemesi için genellikle yükleme sürecinin en son aşamasında uçağa yerleştiriyor. Bu durum, söz konusu bagajların varış noktasında ilk önce indirilmesini sağlayabiliyor.

Bunun yanı sıra bazı havayolu şirketleri, üst sınıf bilet sahibi yolculara veya sadakat programlarının üst kademelerindeki üyelere "öncelikli bagaj" (priority) etiketi hizmeti sunuyor. Bu etikete sahip çantalar, operasyonel olarak bantlara ilk aktarılan grupta bulunuyor.

GÖVDE TİPİ VE AĞIRLIK DENGESİNE GÖRE DEĞİŞEN SİSTEMLER

Geniş gövdeli ve büyük uçaklarda ise bagaj alma süreci tamamen uçağın ağırlık dengesine bağlı olarak yürütülüyor. Bu tip uçaklarda bagajlar bir konteyner sistemine göre sınıflandırılarak yüklendiği için yolcuların check-in saati teslimat sırasını her zaman doğrudan etkilemeyebiliyor.

Seyahat uzmanları, havalimanında bagaj bekleme sürecini tamamen ortadan kaldırmak isteyen yolcular için en kesin çözümün sadece kabin bagajı (el bagajı) ile seyahat etmek olduğunu vurguluyor.