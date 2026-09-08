İtalya'nın Torino kentindeki Caselle Havalimanı'nda gerçekleştirilen gümrük kontrolleri sırasında, bir yolcunun bagajında nesli kritik derecede tehlike altında olan bir timsaha ait kurutulmuş kafa ele geçirildi.

İtalya Finans Polisi Torino birimi tarafından yapılan açıklamada, Miami'den kalkıp İstanbul aktarmalı olarak şehre ulaşan İtalyan yolcunun bagajındaki parçanın güvenlik ve gümrük denetimlerinden gizlenmesi amacıyla kahverengi paket kağıdına sarıldığı belirtildi.

Tatilden döndüğü bildirilen yolcu hakkında, koruma altındaki türlerin kaçakçılığı suçlamasıyla adli soruşturma başlatıldı.

TİMSAH KAFASININ CEZASI AĞIR OLACAK

Timsahlar, nesli tehlike altındaki bitki ve hayvan türlerinin uluslararası ticaretinin yarattığı riskleri önlemek amacıyla 1973 yılında imzalanan Washington Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunuyor.

Suçlu bulunması halinde yolcunun 20 bin ila 200 bin euro arasında para cezasına veya altı aydan bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği ifade edildi.

Operasyonun, İtalya genelinde yasa dışı yaban hayatı ticaretine karşı yürütülen geniş kapsamlı mücadelenin bir parçası olduğunu belirten polis yetkilileri, "Ürün, gerekli sertifika veya lisans olmadan ithal edildiği için el konuldu," açıklamasında bulundu.

EN ÇOK KAÇAK HAYVAN, BURADAN GEÇİYOR

İtalya, büyük bölümü organize suç örgütlerine dayanan yasa dışı egzotik hayvan ticaretinde önemli bir geçiş merkezi konumunda yer alıyor.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) İtalya şubesi tarafından bu yılın başlarında yayımlanan raporda; kaplumbağalar, süs kuşları, tropikal sürüngenler ve hatta küçük primatların internet kanalları ile sınır ötesi değişimler yoluyla yasa dışı ticaretinin yapıldığı kaydedildi.

Ayrıca 2025 yılında Sicilya'da yasa dışı şekilde tutulan bir şempanzeye el konulduğu rapora eklendi.

Öte yandan kurutulmuş timsah kafası gibi eşyaların, eve getirilmesinin yasa dışı olduğundan habersiz turistler tarafından bazen hediyelik eşya olarak satın alındığına dikkat çekildi.

Geçen yıl Tayland'dan satın aldığı timsah kafası bagajında bulunan Kanadalı bir adam da Delhi Havalimanı'nda tutuklanmıştı.