Çin'in orta kesimindeki Hubey eyaletinde yer alan Shennongjia bölgesinde, engebeli coğrafi koşullara karşı yürütülen sıra dışı bir mühendislik projesiyle dağların zirvesine havalimanı inşa edildi. Deniz seviyesinden 2 bin 580 metre yükseklikte bulunan Shennongjia Hongping Havalimanı, bölgedeki beş dağın zirvesinin dinamitlerle patlatılması ve ortaya çıkan malzemenin vadileri doldurmasıyla elde edilen yapay bir plato üzerine kuruldu.

ZİRVELERİ TIRAŞLAYARAK PİST İNŞA EDİLDİ

Uçakların iniş ve kalkış yapabilmesi için düz arazi bulunmayan koruma altındaki dağlık bölgede mühendisler, zirveleri tamamen tıraşlama yöntemini tercih etti. Milyonlarca metreküp kaya ve toprağın yer değiştirdiği çalışmalar sonucunda, etrafı yüzlerce metrelik uçurumlarla çevrili ve havadan bakıldığında bulut denizinde yüzen bir uçak gemisini andıran bir pist alanı oluşturuldu.

Yetkililer, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve izole yapısı nedeniyle kara yoluyla ulaşımı saatler süren Shennongjia doğa koruma alanına erişimi kolaylaştırmak amacıyla bu projenin hayata geçirildiğini belirtti.

Bölgenin turizm potansiyelini artırmak ve lojistik entegrasyonu sağlamak hedefiyle inşa edilen tesis, ülkenin en yüksek rakımlı ve yapımı en zorlu havaalanı projelerinden biri olarak sivil havacılık altyapısına dahil edildi.