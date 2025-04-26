Dünyada resmi olarak tanınan 195 ülke bulunuyor ve her birinin bir havalimanına sahip olduğunu düşünmek kolay olurdu. Ancak gerçekler farklı: Özellikle Avrupa’da bazı ülkeler, kendi sınırları içinde havalimanı olmamasına rağmen her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Bunun başlıca nedenleri arasında ülkelerin yüzölçümlerinin küçük olması ve coğrafi şartların havalimanı inşasına elverişsizliği öne çıkıyor.

İşte Avrupa’da havalimanı bulunmayan 5 ülke:

VATİKAN ŞEHRİ

Sadece 764 kişilik nüfusuyla dünyanın en küçük devleti olan Vatikan Şehri, yılda 6 milyondan fazla ziyaretçi çekiyor. Ancak minik yüzölçümü bir havaalanına ev sahipliği yapmasına yetmiyor. Vatikan’da halka açık bir havaalanı bulunmasa da Papa için kullanılan özel bir helikopter pisti mevcut. Ziyaretçiler, İtalya’nın başkenti Roma’daki Ciampino Havalimanı'na (CIA) indikten sonra yaklaşık 45 dakikalık bir yolculukla bu ikonik dini merkeze ulaşabiliyor. Vatikan, ünlü Sistine Şapeli ve Raphael Odaları gibi sanat hazineleriyle dünyanın dört bir yanından turistleri kendine çekiyor.

MONAKO

Dünyanın ikinci en küçük ülkesi olan Monako, 2,08 kilometrekarelik alanıyla adeta minyatür bir cennet. Fransa ile çevrili olan bu zengin prenslik, Akdeniz kıyısındaki ışıltılı yaşamıyla ünlü. Monako'ya ulaşmak için Fransa’daki Nice Côte d'Azur Havalimanı'na (NCE) iniş yapmak gerekiyor. Buradan Monako’ya arabayla yaklaşık 40 dakikada ulaşılabiliyor. Monako’nun göz kamaştıran kumarhaneleri, yat limanları ve Grand Prix yarışları, havalimanı eksikliğine rağmen turizm cazibesini azaltmıyor.

SAN MARİNO

Kuzey İtalya’nın ortasında, dağlık bir bölgede yer alan San Marino, dünyanın en eski ve en küçük cumhuriyetlerinden biri olarak öne çıkıyor. Kendi havaalanı bulunmayan bu küçük ülkeye ulaşmanın en pratik yolu, İtalya’nın Federico Fellini Uluslararası Havalimanı'na (RMI) iniş yapmaktan geçiyor. Havalimanı, San Marino’ya yalnızca 30 dakikalık sürüş mesafesinde bulunuyor. Tarihi kaleleri ve dar taş sokaklarıyla San Marino, her yıl binlerce tarih meraklısını ağırlıyor.

LİHTENŞTAYN

İsviçre ve Avusturya arasında sıkışmış olan Lihtenştayn, Avrupa'nın dördüncü en küçük ülkesi. Ülkede bir havaalanı bulunmasa da, Altenrhein Havalimanı en yakın hava ulaşım noktası olarak hizmet veriyor ve yaklaşık 30 dakikalık bir sürüş mesafesinde. Ayrıca Balzers kasabasında sadece özel uçuşlar için kullanılan bir helikopter pisti bulunuyor. Lihtenştayn, büyüleyici Alpleri ve tarihi Vaduz Kalesi ile doğa severler için cazip bir destinasyon.

ANDORRA

Pireneler Dağları arasında konumlanan Andorra, Avrupa’nın altıncı en küçük ülkesi. Dağlık arazi yapısı nedeniyle kendi havaalanını kuramayan ülkeye, İspanya sınırındaki Andorra–La Seu d'Urgell Havalimanı (LEU) üzerinden ulaşılabiliyor. Havalimanı, Andorra’ya arabayla sadece 35 dakika uzaklıkta bulunuyor. Kayak merkezleri, vergi avantajları ve büyüleyici doğasıyla Andorra, özellikle kış aylarında turist akınına uğruyor.