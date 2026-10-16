Gümrük görevlilerinin şüphelenmesiyle ortaya çıkan olayda, yolcunun hayvanları ülkeye sokmak için kullandığı yöntem büyük şaşkınlık yarattı.

İÇ ÇAMAŞIRINA 6 PLASTİK TÜP YERLEŞTİRMİŞ

Olay, Küba'nın başkenti Havana'dan Miami Uluslararası Havalimanı'na gelen 40 yaşındaki Alberto Hernandez Castillo'nun gümrük kontrolünden geçmesi sırasında yaşandı.

Görevliler, Castillo'nun bel çevresindeki olağan dışı şişkinliği ve tedirgin davranışlarını fark edince yolcuyu ayrıntılı arama için ayrı bir bölüme götürdü.

Aramada, iç çamaşırına dikilmiş ceplere yerleştirilen 6 plastik tüp bulundu. Bantlarla sarılan tüplerin uçlarına, kuşların hava alabilmesi için file takıldığı görüldü.

Tüpler açıldığında içlerinden 10 canlı kuş çıktı.

KUŞLARI KİŞİSEL KULLANIM İÇİN GETİRDİĞİNİ SÖYLEDİ

Yetkililerin açıklamasına göre Castillo, ABD'ye giriş sırasında doldurduğu gümrük formunda yanında herhangi bir hayvan bulunmadığını bildirmişti.

Ancak kuşların ortaya çıkarılmasının ardından hayvanları kişisel kullanım amacıyla getirdiğini söyledi. Gerekli ithalat izinlerine sahip olmadığı belirlenen yolcu hakkında kaçakçılık suçlamasıyla işlem başlatıldı.

Mahkemeye çıkarılan Castillo, 25 bin dolarlık teminat koşuluyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Miami Uluslararası Havalimanı'nda iki gün sonra benzer bir olay daha yaşandı. Küba'dan gelen başka bir yolcunun kıyafetlerine gizlenmiş 11 canlı kuş bulunması, havalimanındaki hayvan kaçakçılığı girişimlerini yeniden gündeme taşıdı.