İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda polisin şüphe üzerine durdurduğu yolcunun midesinden, 47 kapsül halinde toplam 322 gram metamfetamin çıktı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda çalışan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Ekim'de havalimanının iç hatlar bölümünde şüpheli hareketler sergileyen bir kişiyi takibe aldı.
Bir süre sonra durdurulan şüpheli, detaylı beden incelemesi için sağlık kuruluşuna sevk edildi. Uzman ekiplerin gözetiminde yapılan iç beden muayenesinde, şüphelinin midesindeki uyuşturucu kapsülleri bulundu.
Polisteki işlemlerinin ardından 28 Ekim'de adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.