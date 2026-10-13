İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda uyuşturucu kaçakçılığına yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde hareket eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, havalimanının iç hatlar terminalinde şüpheli hareketler sergileyen iki kişiyi tespit etti. Ekipler, bu iki kişiyi bir süre takip ettikten sonra durdurdu.

Durdurulan şüpheliler, detaylı beden incelemesi yapılmak üzere sağlık kuruluşuna sevk edildi. Sağlık merkezinde uzman ekiplerin gözetiminde gerçekleştirilen iç beden muayenesi sonucunda, şüphelilerin uyuşturucu madde taşıdıkları belirlendi.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin midesine yuttukları 60 kapsül halinde toplam 495 gram ağırlığında metamfetamin ele geçirildi.

Polisteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon, havalimanı güvenliği ve narkotik mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların bir parçası olarak değerlendirildi.