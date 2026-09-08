Heathrow Havalimanı’ndaki aksama, İngiltere’nin hava trafik hizmetlerini yürüten NATS’ın uçuş işlem sisteminde meydana gelen teknik sorunla başladı.

İngiltere saatiyle yaklaşık 12.48’de başlayan kesinti, kısa sürede havalimanındaki operasyonları etkiledi.

Havalimanı yönetimi ilk açıklamasında, sorunun özellikle kalkış seferlerini etkilediğini, o aşamada iniş yapan uçaklarda aynı ölçekte bir problem yaşanmadığını bildirdi.

PİST VE APRONLAR DOLDU

Kalkışların durmasıyla birlikte uçakların pist ve apronlarda birikmesi, havalimanının operasyon kapasitesini ciddi şekilde düşürdü.

Avrupa hava sahasının koordinasyonundan sorumlu Eurocontrol de Heathrow’u belirli bir süre için iniş yapılamayan havalimanları arasında gösterdi.

SEFERLER İPTAL EDİLİYOR

Uçaklar havada bekledi, bazıları başka havalimanlarına yönlendirildi. Arıza nedeniyle Heathrow’a iniş yapmak üzere yaklaşan bazı uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.

Yakıt ve operasyon koşulları nedeniyle bazı uçaklar iptal edilirken bazıları ise alternatif havalimanlarına yönlendirildi. Yaşanan aksaklık nedeniyle yolcular hem uçaklarda hem de terminal binalarında uzun süre bekledi.

Teknik sorunun giderilmesi için çalışmalar sürerken, Heathrow’da uçuş operasyonlarının normale dönmesi zaman aldı.