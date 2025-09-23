44 yaşındaki Osborne, iş seyahati için Whitsundays'e gitmek üzere Brisbane'deki Qantas Lounge'a yöneldiğinde bir çalışanın yanına geldiğini söyledi. Osborne'un iddiasına göre çalışan kendisine, "Öncelikle uzun süredir hayranınım ama hırkanı ilikleyip önünü kapatman gerek, içerideki diğer kültürleri korumamız lazım" dedi.

The Mirror'daki habere göre beyaz şort, pembe dantelli bodysuit ve beyaz örgü hırka giydiğini belirten Osborne, bu sözler karşısında şok yaşadığını ifade etti:

"Şehrimde, hem de bir meslektaşımın yanında bana böyle hissettirilmesi utanç vericiydi. Bir anda öfke, hayal kırıklığı ve aşağılanmayı bir arada yaşadım."

HAVAYOLUNDAN ÖZÜR TELEFONU GECİKMEDİ

Olayın ardından Qantas yetkilileri, Osborne'u arayarak benzer bir durumun yaşanmayacağına dair güvence verdi. Ancak Osborne, telefon görüşmesinde kıyafetinin parça parça incelenmesinden daha da rahatsız olduğunu söyledi.

Buna rağmen inancını tazeleyen bir an yaşadığını aktaran Osborne, uçakta kendisini "Bush Barbie" adlı komedi karakteriyle selamlayan kabin memurunun gösterdiği saygı sayesinde moral bulduğunu ifade etti.