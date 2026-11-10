İrlanda merkezli hava yolu şirketi Ryanair, uçak altına verilen kayıtlı bagajların teslim süresini değiştirdi. 10 Kasım'da yürürlüğe giren düzenlemeyle, daha önce planlanan kalkışa 40 dakika kalana kadar yapılabilen bagaj teslim işlemlerinin artık en az 60 dakika önce tamamlanması gerekiyor.

Şirketin hizmet verdiği tüm havalimanlarında bagaj bırakma ve check-in kontuarlarının kapanışı 20 dakika erkene alındı. Kontuara eski süreye göre gelen yolcular, bagajlarını teslim edememe ve uçuşlarını kaçırma riskiyle karşılaşabilecek.

Örneğin saat 10.00'da kalkacak bir uçuş için daha önce 09.20'ye kadar bagaj verilebilirken, yeni uygulamada işlemlerin en geç 09.00'da bitirilmesi gerekiyor.

KABİN BAGAJIYLA UÇANLAR İÇİN DEĞİŞİKLİK YOK

Şirketin paylaştığı seyahat istatistiklerine göre yolcuların yaklaşık yüzde 20'si kayıtlı bagaj kullanıyor. Bu nedenle yeni teslim süresi, doğrudan her beş yolcudan birini ilgilendiriyor.

Online check-in işlemini tamamlayan ve yalnızca kabin içi el bagajıyla seyahat eden yolcular için ise bir kural değişikliği bulunmuyor. Bu yolcular, havalimanında kontuara uğramadan doğrudan güvenlik kontrol noktalarına geçebilecek.

HEDEF, KONTROL KUYRUKLARINA ZAMAN AYIRMAK

Ryanair yönetimi, değişikliğin havalimanlarındaki operasyonel aksaklıkları ve gecikmeleri önlemeyi amaçladığını bildirdi. Özellikle yoğun dönemlerde güvenlik taramaları ve pasaport kontrollerinde uzayan kuyrukların, yolcuların biniş kapısına yetişmesini zorlaştırdığı belirtildi. Şirkete göre yeni süre, yolculara terminal içinde en az 20 dakika ek zaman sağlayacak.

Yetkililer, kayıtlı bagaj teslim edecek yolculara havalimanına daha erken gelmeleri çağrısında bulundu. Yolcuların eski 40 dakikalık süreye göre hareket etmemeleri ve uçuş gününden önce havalimanı planlamalarını yeniden gözden geçirmeleri tavsiye edildi.