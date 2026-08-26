Milas-Bodrum Havalimanı'nda yolcuları ilgilendiren yeni bir uygulama başladı. Havalimanının sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, 24 Ağustos'tan itibaren rutin uçuş anonsları terminalde yapılmayacak.

UÇUŞ BİLGİLERİ EKRANLARDAN TAKİP EDİLECEK

Yeni düzenlemeyle yolcular, uçuş saatleri, kapı bilgileri ve diğer güncel duyuruları terminaldeki Uçuş Bilgi Ekranlarından takip edecek. Bu nedenle yolcuların seyahatleri boyunca ekranları düzenli olarak kontrol etmeleri gerekecek.

DAHA SAKİN BİR TERMİNAL HEDEFLENİYOR

Havalimanı yönetimi, uygulamanın terminaldeki gürültü seviyesini azaltarak yolculara daha sakin ve konforlu bir ortam sunmak amacıyla hayata geçirildiğini belirtti. Yolcuların uçuşlarını kaçırmamak için ekranlardaki güncel bilgileri takip etmeleri önem taşıyor.