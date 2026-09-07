ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Long Beach Havalimanı’nda aniden ortaya çıkan ve kokpiti bulunmayan şık tasarımlı siyah jet, havacılık dünyasında büyük merak uyandırdı. Bölgede 16 yıldır havacılık fotoğrafçılığı yapan Ricky Schol tarafından tesadüfen fark edilen ve ilk anda F-117 Nighthawk’a benzetilen uçağın, uzaya yük taşımak üzere tasarlanan insansız hava aracı RAVN X olduğu tespit edildi.

Yapılan incelemeler ve tescil kayıtları, hava aracının Alabama merkezli Aevum Aerospace şirketine ait olduğunu gösterdi. İlk kez 2021 yılında kamuoyuna duyurulan ve yaklaşık bir A-5 Vigilante büyüklüğünde olan çift motorlu dev insansız aracın, uzay yörüngesine roket fırlatmak amacıyla bir "ana gemi" olarak geliştirildiği biliniyor.

Şirket, fırlatma lisansları ve test süreçleri için oldukça iddialı bir takvim açıklamış olsa da projenin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığı belirsizliğini koruyor.

Sektör kaynakları ve bağımsız uzay gözlem platformları, havalimanında görüntülenen aracın muhtemelen birebir ölçekli bir maket olduğunu değerlendiriyor. Şirketin resmi kanallarından uzun süredir güncel bir bilgi paylaşılmaması ve yürütülen faaliyetlerin durma noktasına gelmiş olması, projenin geleceğine dair soru işaretlerini artırıyor.