Dağlık bölgeler, küçük adalar ve yerleşim alanlarının sınırlı olduğu şehirlerde inşa edilen bu havalimanları, sıra dışı tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Her biri farklı coğrafi koşullara göre şekillenirken bazı pistler uzunlukları, bazıları ise konumları nedeniyle dünyada benzerlerinden ayrılıyor. İşte dünyanın en sıra dışı pistlerine sahip havalimanları...
CEBELİTARIK HAVALİMANI – CEBELİTARIK
Cebelitarık Havalimanı'nın pistinden geçen yol, uzun yıllar boyunca otomobillerin de kullandığı bir güzergahtı. Uçakların iniş ve kalkışları sırasında trafik durduruluyordu. Mart 2023'te açılan tünelle araçlar pistin altına yönlendirildi. Ancak yayalar ve bisikletliler kontrollü biçimde pisti geçmeye devam edebiliyor
JUANCHO E. YRAUSQUIN HAVALİMANI – SABA ADASI
Karayipler'deki Saba Adası'nda bulunan bu havalimanı, yaklaşık 400 metrelik pist uzunluğuyla dünyanın tarifeli ticari uçuşlara hizmet verebilen en kısa pistine sahip. Pist, denizle çevrili kayalık bir alanda bulunuyor ve yalnızca uygun özelliklere sahip küçük uçaklar tarafından kullanılıyor.
COURCHEVEL HAVALİMANI – FRANSA
Fransa Alpleri'ndeki Courchevel Havalimanı'nın pisti yaklaşık 536 metre uzunluğunda. En dikkat çekici özelliği ise yüzde 18'i aşan eğimi. Dağ yamacına inşa edilen pistte uçaklar yokuş yukarı iniş yaparken yokuş aşağı kalkış gerçekleştiriyor.
BARRA HAVALİMANI – İSKOÇYA
İskoçya'nın Barra Adası'ndaki havalimanında uçaklar asfalt yerine doğrudan kumsala iniş yapıyor. Pistler gelgit nedeniyle zaman zaman tamamen su altında kalıyor. Bu yüzden uçuş saatleri denizin çekilmesine göre belirleniyor.
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MADEIRA HAVALİMANI – PORTEKİZ
Portekiz'e bağlı Madeira Adası'ndaki havalimanının pisti, deniz kıyısına inşa edilen 180 beton sütunla uzatıldı. Bu sıra dışı mühendislik çözümü sayesinde pist yaklaşık 2 bin 781 metreye çıkarıldı. Yapının bir bölümü dev bir köprü gibi yükseliyor.
PRINCESS JULIANA HAVALİMANI – SİNT MAARTEN
Karayipler'deki Sint Maarten Adası'nda uçaklar, ünlü Maho Plajı'nın hemen üzerinden alçalarak iniş yapıyor. Pist ile plajın birbirine çok yakın olması nedeniyle dev yolcu uçakları insanların birkaç metre yukarısından geçiyormuş gibi görünüyor.
PARO HAVALİMANI – BUTAN
Butan'daki Paro Havalimanı, yüksekliği 5 bin 500 metreyi bulan dağların çevrelediği dar bir vadide yer alıyor. Zorlu coğrafi koşullar nedeniyle buraya yalnızca özel yetkiye sahip pilotlar iniş yapabiliyor. Uçuşlar gündüz ve uygun görüş koşullarında gerçekleştiriliyor.
TENZING-HILLARY HAVALİMANI – NEPAL
Everest Dağı'na ulaşmak isteyen dağcıların kullandığı Lukla Havalimanı, yaklaşık 527 metrelik eğimli piste sahip. Bir tarafında yükselen dağlar, diğer tarafında derin bir vadi bulunuyor. Bu nedenle uçuşlar özel koşullarda gerçekleştiriliyor.
KANSAI ULUSLARARASI HAVALİMANI – JAPONYA
Japonya'nın Osaka Körfezi'nde bulunan Kansai Havalimanı, deniz doldurularak oluşturulan yapay adaların üzerine inşa edildi. Ana karadan yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki havalimanında 3 bin 500 ve 4 bin metre uzunluğunda iki pist bulunuyor.
WELLINGTON HAVALİMANI – YENİ ZELANDA
Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'daki havalimanının pisti, iki ucunda deniz bulunan dar bir arazi üzerinde uzanıyor. Güney ucunu okyanus dalgalarından koruyan deniz duvarının yenilenmesi için 2026 yılında onay verildi. Bölgedeki dalgaların yüksekliği zaman zaman 10 metreyi aşabiliyor.
INNSBRUCK HAVALİMANI – AVUSTURYA
Avusturya Alpleri'nin ortasındaki Innsbruck Havalimanı, dağların çevrelediği bir vadide yer alıyor. Çevredeki yüksek arazi ve değişken rüzgâr koşulları nedeniyle inişlerde özel yaklaşma prosedürleri uygulanıyor.
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