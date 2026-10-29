Dağlık bölgeler, küçük adalar ve yerleşim alanlarının sınırlı olduğu şehirlerde inşa edilen bu havalimanları, sıra dışı tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Her biri farklı coğrafi koşullara göre şekillenirken bazı pistler uzunlukları, bazıları ise konumları nedeniyle dünyada benzerlerinden ayrılıyor. İşte dünyanın en sıra dışı pistlerine sahip havalimanları...