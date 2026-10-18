Rusya'nın St. Petersburg kenti ve Leningrad bölgesinde İHA saldırıları nedeniyle yangınlar ve elektrik kesintileri meydana geldi. St. Petersburg'daki Pulkovo Havalimanı'nda uçuşlar geçici olarak durduruldu. Rus yetkililer, saldırıların Ukrayna tarafından düzenlendiğini açıkladı.

St. Petersburg Valisi Aleksandr Beglov, kentin dört farklı bölgesindeki sivil altyapı tesislerinde yangın çıktığını bildirdi. Beglov, hedef alınan Petersburg Petrol Terminali'nin sahasında da yangın çıktığını belirtti.

Acil Durumlar Bakanlığı ekiplerinin yangınlara müdahalesinin sürdüğünü aktaran Beglov, saldırılarda can kaybı yaşanmadığını kaydetti. Kentte mobil internet hizmetlerinde aksamalar yaşanabileceğini belirten vali, çeşitli önlemlerin devreye alındığını ifade etti.

VK'NİN VERİ MERKEZİ DE HEDEF ALINDI

Rus teknoloji şirketi VK, Leningrad bölgesindeki veri merkezinin İHA saldırısına uğradığını doğruladı. Şirket, saldırıya rağmen dijital hizmetlerinin normal şekilde çalışmayı sürdürdüğünü açıkladı.

Leningrad Bölge Valisi Aleksandr Drozdenko ise bölge üzerinde 126 İHA'nın düşürüldüğünü bildirdi. Drozdenko, İHA parçalarının bazı konutlara, elektrik hatlarına ve araçlara zarar verdiğini belirtti.

Leningrad bölgesinde elektrik kesintileri de yaşandı. Rus yetkililer, saldırıların yol açtığı hasara yönelik müdahale ve kontrol çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.