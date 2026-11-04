İlginç olay, ülkenin Kuzey Toprakları bölgesinde bulunan Alice Springs Havalimanı'nda yaşandı. Özellikle sıcak havaların etkisiyle hareketlenen yılanların terminal çevresinde daha sık görülmeye başladığı bildirildi.

YOLCU SALONUNDA SON DERECE ZEHİRLİ YILAN BULUNDU

Alice Springs Sürüngen Merkezi'nden yılan yakalama uzmanı Rex Neindorf, son haftalarda havalimanına defalarca çağrıldıklarını açıkladı. Ekipler, check-in noktaları, terminal girişleri ve Qantas hava yolu şirketinin özel yolcu salonu dahil birçok alandan yılanları uzaklaştırdı.

Neindorf, özellikle iki zehirli batı kahverengi yılanının terminal binasının içinde yakalandığını belirtti. Yılanlardan biri yolcuların geçtiği ortak alanda, diğeri ise çalışanların bulunduğu bir ofiste tespit edildi.

Bölgede onlarca yılan görüldüğü bildirilirken, yakalanan türler arasında daha az tehlikeli kamçı yılanlarının da bulunduğu aktarıldı.

AŞIRI SICAKLAR YILANLARI TERMİNALE ÇEKİYOR

Uzmanlara göre Avustralya'nın merkezinde yükselen sıcaklıklar, yılanların serin ve korunaklı alanlara yönelmesine neden oluyor. Havalimanı binaları da bu nedenle sürüngenler için uygun bir sığınak haline gelebiliyor.

Havalimanını işleten Airport Development Group, riskli bölgelerin düzenli olarak kontrol edildiğini ve yolcuların uyarı levhalarıyla bilgilendirildiğini açıkladı. Ayrıca çalışanlara yılanlarla karşılaşmaları durumunda nasıl davranmaları gerektiğine ilişkin eğitim verildi.

Yetkililer, şimdiye kadar havalimanında yılanlar nedeniyle herhangi bir yaralanma bildirilmediğini belirtti.