Gisborne Havalimanı’ndaki sistem, trenin piste istediği anda girmesine izin vermiyor. Uçakların iniş ve kalkışlarıyla tren geçişlerinin birbirine denk gelmemesi için kontrollü bir düzen uygulanıyor. Geçmişte yaklaşan treni pilotlara bildirmek amacıyla kırmızı ve yeşil ışıklardan oluşan bir uyarı sistemi de kullanılıyordu.

PİSTİN TAM TREN ORTASINDAN GEÇİYOR

Demiryolu hattı, havalimanının ana pistini bir uçtan diğerine kesiyor. Bu sıra dışı kesişim nedeniyle tren piste girdiğinde uçakların aynı bölgeyi kullanmaması gerekiyor. Hava ve demiryolu trafiğinin aynı fiziksel alanı paylaşması, Gisborne'u dünyadaki en sıra dışı havalimanlarından biri haline getiriyor.

Ancak geçmişteki yoğun tren trafiği artık bulunmuyor. Gisborne ile Napier arasındaki düzenli demiryolu hizmetinin sona ermesinin ardından pistten geçen trenlerin sayısı büyük ölçüde azaldı. Uzun yıllar kullanılan ışıklı uyarı sistemi de düzenli tren trafiğinin bitmesi ve bakım maliyetinin yüksek olması nedeniyle devre dışı bırakıldı.

ŞİMDİ BUHАRLI TREN GEÇİYOR

Günümüzde pistten geçen tren, Gisborne City Vintage Railway tarafından işletilen tarihi Wa165 buharlı lokomotifi. Yeni Zelanda'nın resmi turizm sitesine göre bu gezi treni, faal durumdaki bir havalimanının pistini geçen dünyadaki tek tren olma özelliğini taşıyor. Tren, Gisborne ile Muriwai arasındaki özel seferlerinde havalimanı pistinin üzerinden yoluna devam ediyor.

Bu geçişler günlük demiryolu trafiğinin bir parçası değil. Tarihi buharlı tren, özellikle turistik dönemlerde düzenlenen sınırlı sayıdaki sefer sırasında havalimanı pistinden geçiyor. Böylece normalde uçakların iniş ve kalkış için kullandığı pist, belirli zamanlarda birkaç dakikalığına demiryolu hattına dönüşüyor.