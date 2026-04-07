Enerji devi Air bp uyardı: İtalya'daki stratejik dört havalimanında yakıt kısıtlaması başladı. Paskalya tatili öncesi patlak veren kriz, Birleşik Krallık ve tüm kıtayı kapsayan bir "varoluşsal tehdide" dönüşebilir.

Avrupa havacılık sektörü, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol trafiğinin aksamasıyla birlikte tarihinin en büyük ikmal krizlerinden biriyle karşı karşıya. İtalyan havacılık otoritesi ENAC ve Air bp Italia'nın açıklamalarına göre; Milano, Bologna, Treviso ve Venedik havalimanlarında yakıt stokları kritik seviyeye indi.

"SADECE UZUN UÇUŞLARA YAKIT VAR"

Air bp tarafından başlatılan kısıtlama planına göre, kısıtlı stoklar artık "öncelik" esasına göre dağıtılıyor. Şu an için sadece tıbbi tahliye uçuşları, devlet uçuşları ve 3 saatten uzun süren ticari seferlere jet yakıtı tahsis ediliyor. Kısa mesafeli uçuşlar ise "yakıtsız kalma" riskiyle karşı karşıya.

KÜRESEL HAVAYOLU DEVLERİ UÇAKLARI YERE İNDİRİYOR

Yakıt tedarikindeki belirsizlik ve fırlayan petrol fiyatları, dünyanın dev havayolu şirketlerini acil önlemler almaya zorladı:

United ve SAS: Belirsizlik nedeniyle uçuş programlarını şimdiden seyreltmeye başladı.

Lufthansa: İkmal sorunları çözülmezse 20 uçağını tamamen yere indirmeyi tartışıyor.

Ryanair: CEO Michael O'Leary, özellikle Körfez bölgesine bağımlı olan Birleşik Krallık'ın büyük risk altında olduğunu belirterek yaz programında büyük kesintiler olabileceği konusunda uyardı.

5-6 HAFTALIK STOK KALDI

İngiltere'deki jet yakıtı rezervlerinin, olası bir tam kesinti durumunda en fazla 5 ila 6 hafta yetebileceği öngörülüyor. Havacılık uzmanları, Vietnam Airlines ve Air New Zealand gibi şirketlerin şimdiden uçuş azaltma kararı almasının, krizin sadece Avrupa ile sınırlı kalmayacağının sinyali olduğunu belirtiyor.

Hürmüz Boğazı'ndaki trafik normale dönmediği takdirde, Paskalya tatiliyle başlayacak olan yoğun dönemde binlerce yolcunun havalimanlarında mahsur kalabileceği ifade ediliyor.