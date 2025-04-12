Uçuş hazırlığı yapan yolcular için havalimanı deneyimi, çok yakında devrim niteliğinde bir değişim geçirecek. Şu ana kadar check-in yapma ve biniş kartı alma zorunluluğu, hızla gelişen teknolojiler sayesinde tarihe karışıyor.

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), yeni "dijital seyahat belgesi" uygulamasıyla birlikte havaalanları için belirlenen kuralları değiştirmeyi planlıyor. Times'ın haberine göre bu önemli yeniliklerin üç yıl içinde hayata geçirilmesi bekleniyor.

Şu andaki uygulamada uçağa binmeden önce 'check-in' yapılması gerekiyor. Yolcular, online ya da havaalanında yapılabilen bu işlemden sonra üzerinde barkod olan bir biniş kartı alıyor ve uçağa binene kadar çeşitli noktalarda bu kartı okutuyor.

TELEFONA İNDİRİLEN SEYAHAT BELGESİ KULLANILACAK

Yeni kurallarla birlikte yolcular, uçuş biletini aldıkları anda telefonlarına bir seyahat belgesi indirecek. Uçuş rezervasyonunda değişiklik olması durumunda bu belge otomatik olarak güncellenecek.

CHECK-IN TARİHE KARIŞACAK: YENİ SİSTEM YÜZ TANIMA

Yolcular ayrıca pasaportlarını telefonlarına yükleyebilecek ve havaalanındaki noktalardan yüz tanıma sistemleriyle geçebilecek. Havayolu şirketlerinin kimin uçağa bineceğini bilmesini sağlayan check-in uygulaması da bu yolla tarihe karışacak.

Havaalanına ulaşan ve yüz tanıma sistemlerince görülen yolcunun bilgileri anında havayolu şirketine iletilecek.

HAVACILIKTA SON 50 YILIN EN BÜYÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Seyahat teknolojileri şirketi Amadeus'un üst düzey yöneticisi Valerie Viale, Times'a yaptığı açıklamada yapılacak değişiklikler için 'son 50 yılın en büyüğü' tanımını yaptı.

Viale, "Büyük çaptaki son değişiklik 2000'lerin başında elektronik biletleme sisteminin adapte edilmesiydi. Sektör modern sistemlere geçme zamanının geldiğine karar verdi" diye konuştu.

Yeni teknolojinin mahremiyet endişelerine neden olabileceği yönündeki eleştirileri değerlendiren Viale, Amadeus'un tüm yolcu detaylarının kontrol noktasından geçtikten 15 saniye sonra silindiği bir sistem geliştirdiğini söyledi.