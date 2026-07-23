Dünyaca ünlü lastik üreticisi Bridgestone, yaklaşık 18 yıldır üzerinde çalıştığı havaya ihtiyaç duymayan yeni nesil lastik teknolojisini nihayet ticari kullanıma sundu. Basınçlı hava yerine termoplastik reçineden üretilmiş esnek destek kolları barındıran "AirFree" isimli bu özel tasarım, araç ağırlığını dengeli bir şekilde üstlenerek darbeleri emiyor.

İçinde hava bulunmaması sayesinde patlama, sönme veya çivi batması gibi riskleri tamamen ortadan kaldıran teknoloji, ilk kez Japonya'nın Higashiomi şehrinde resmi olarak trafiğe çıkarıldı.

BÜYÜK BİR ENGEL VAR

Çığır açan bu yeniliğin önündeki en büyük engel ise mevcut hız limitleri olarak öne çıkıyor. Henüz yüksek hızlara dayanıklı olmayan yeni nesil lastikler, şimdilik binek otomobiller yerine yaşlı ulaşımında kullanılan ve saatte maksimum 20 kilometre hız yapan küçük otonom araçlarda deneniyor.

Gündüz ve gece saatlerinde fark edilebilirliği artırmak adına parlak mavi tonlarda tasarlanan lastiklerin, gelecekte daha yüksek hızlara ulaştırılması ve seri üretime geçilerek binek araçlarda da yaygınlaştırılması hedefleniyor.