Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebildiği en popüler Balkan rotalarından birinde kapılar resmen kapanıyor. Karadağ'ın Avrupa Birliği vize rejimine uyum sağlama kararı almasıyla birlikte yıllardır süren serbest geçiş dönemi 1 Kasım 2026 itibarıyla tamamen sona eriyor. Seyahat planı yapan yüz binlerce kişiyi doğrudan ilgilendiren bu kritik kararın ardından Türk Hava Yolları (THY) resmi bir duyuru yayımlayarak Türk yolcularını acil koduyla uyardı.

YARINDAN İTİBAREN VİZESİZ GİRİŞLER TARİH OLUYOR

Yürürlüğe giren yeni mevzuat uyarınca bordo (umuma mahsus) pasaport sahibi Türk vatandaşları artık sadece pasaportlarını göstererek Karadağ sınırından geçemeyecek. Ülkeye giriş yapmak isteyen yolcuların mutlaka geçerli bir Karadağ ulusal vizesine veya aktif bir Schengen vizesine sahip olması zorunlu olacak. Vizesi bulunmayan yolcuların uçuşa kabul edilmeyeceği bildirilirken, yeşil veya gri gibi özel statülü pasaport sahiplerinin ise mevcut şartlarını resmi kanallardan yeniden teyit etmesi tavsiye ediliyor.

THY'DEN TÜRKLERE KRİTİK ÇAĞRI

Gelişmelerin ardından hava yolu operasyonlarını güncelleyen Türk Hava Yolları, seyahat hazırlığı yapan vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına kapsamlı bir uyarı paylaştı. Yapılan resmi açıklamada, uçağa biniş öncesinde havalimanında sıkı vize kontrollerinin uygulanacağı vurgulandı. Farklı uyruğa sahip yolcular için ayrı prosedürlerin geçerli olabileceğini hatırlatan THY, uçuş saatinden önce Karadağ resmi makamlarının internet siteleri üzerinden güncel kuralların eksiksiz incelenmesi gerektiğini bildirdi.